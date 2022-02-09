Джеррард нашёл усиление для «Астон Виллы»

Опорный полузащитник «Брайтона» Ив Биссума находится в сфере интересов другого представителя английской Премьер-лиги. Оформить переход малийского футболиста хочет бирмингемская «Астон Вилла», которую тренирует Стивен Джеррард.

Как стало известно The Telregraph, «львы» сделают предложение по хавбеку в конце нынешнего сезона. Биссума связан контрактом с «Брайтоном» до лета 2023 года, портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

Примечательно, что бирмингемцы пытались купить Биссума в январское трансферное окно, однако получили отказ.

В этом сезоне Ив сыграл 16 матчей, забил гол и сделал ассист.