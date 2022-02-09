«Тоттенхэм» нацелился на полузащитника «Интера»

Лондонский «Тоттенхэм» рассматривает возможность подписания чилийского полузащитника Артуро Видаля, испытывающего дефицит игрового времени в миланском «Интере».

La Tercera рапортует, что боссы английского клуба готовы оформить переход 34-летнего футболиста по завершении нынешнего сезона. Летом у Артуро истекает контракт с «нерадзурри», а потому он может достаться «шпорам» бесплатно.

Источник подчеркивает, что в переходе Видаля лично заинтересован Антонио Конте, который поработал с чилийцем в «Ювентусе» и «Интере».

В текущем розыгрыше Серии А полузащитник забил гол и отдал ассист в 16 поединках.