Конте сообщил о выкупе Ромеро у «Аталанты»

Защитник Кристиан Ромеро стал полноценным игроком лондонского «Тоттенхэма». О выкупе футболиста у «Аталанты» сообщил наставник английского коллектива Антонио Конте.

«Ромеро был в аренде, однако мы имели право выкупа, которым решили воспользоваться. Этот защитник идеально вписался в команду и отлично чувствует себя в АПЛ. Если он смог заиграть здесь, то способен выступать в любой лиге мира. Ему подходит английский чемпионат», - приводит слова итальянского коуча Evening Standard.

23-летний аргентинец присоединился к «Тоттенхэму» в летнее трансферное окно. В текущем розыгрыше Премьер-лиги Ромеро провел семь матчей и получил четыре предупреждения.