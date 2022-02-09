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Кейн передумал уходить из «Тоттенхэма» - названа причина

09 Февраля 2022 • 08:57 Комментировать

Центрфорвард лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн может остаться в своей нынешней команде.

Как стало известно инсайдеру Фабрицио Романо, бомбардир доволен игрой «шпор» под руководством итальянского специалиста Антонио Конте. Летом форвард хотел сменить клубную прописку, однако с приходом нового тренерского штаба позиция игрока кардинально поменялась.

28-летний нападающий выступает в составе «Тоттенхэма» с января 2011 года. Его действующий трудовой договор с лондонским клубом рассчитан до середины 2024 года.

На текущий момент «шпоры» занимают седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте Гарри Кейн
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