Луи Саа: «МЮ» должен думать о чемпионстве и победе в Лиге чемпионов, а не бороться за топ-4»

Известный в прошлом французский нападающий Луи Саа, поигравший в Англии за «Манчестер Юнайтед», поделился мнением об игре «красных дьяволов» в текущем сезоне.

«Команда огорчает. Пока только разочарование от результатов «Юнайтед». У них огромный потенциал, классные футболисты, поэтому оправданий быть не может. В «МЮ» должен появиться лидер, который поведет команду вперед.

Да, они вернулись в топ-4, но это не то достижение, которым должен гордиться такой великий клуб. «МЮ» должен думать о чемпионстве и триумфе в ЛЧ. Именно такие цели должны быть у команды», - цитирует Луи Manchester Evening News.

«МЮ» сейчас идет на пятом месте в АПЛ, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 18 баллов.