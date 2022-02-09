Хазенхюттль завершит карьеру после ухода из «Саутгемптона»

Австрийский специалист Ральф Хазенхюттль, ныне работающий в английском «Саутгемптоне», задумался над завершением тренерской карьеры.

«Я давно хотел доказать себе, что способен работать в одной команде долгое время. Надеюсь, что продержусь в «Саутгемптоне» до окончания контракта. Затем, наверное, закончу карьеру. Мне хочется больше времени уделять личной жизни, а не футболу. Планирую поработать со «святыми» до 2024 года и на этом все», - передает слова 54-летнего тренера Kicker.

Хазенхюттль работает тренером с 2004 года. Он занимает пост рулевого «Саутемптона» с 2018 года. Его контракт истекает по окончании сезона-2023/2024.