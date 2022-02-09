Мане интересуется возможностью перехода в «Барселону» или «Реал»

Нынешний контракт сенегальского нападающего Садио Мане с «Ливерпулем» истекает в 2023 году, и, похоже, после этого лучшему игроку только что закончившегося Кубка Африки хотелось бы сменить обстановку. Мане интересует испанский чемпионат - во всяком случае, так сообщает El Mundo Deportivo. Он хотел бы попробовать себя в хорошем клубе - а для нападающего его уровня это только «Реал» или «Барселона», в любой последовательности.

Проблема в том, что там нет мест, на данный момент точно, но ситуация может измениться, хотя на места в таких командах всегда претендуют многие футболисты.

Мане выступает за «Ливерпуль» с 2016 года, перед этим он играл в «Метце», «Ред Булл Зальцбурге» и «Саутгемптоне».