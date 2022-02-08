Ван Галь: «Я приглашал Мюллера в «Манчестер Юнайтед», но его не отпустила супруга»

Луи ван Галь, в прошлом руководивший «Манчестер Юнайтед», рассказал о том, как пытался переманить из «Баварии» атакующего полузащитника Томаса Мюллера. По словам ван Галя, первая попытка была сделана в 2014 году, вторая - годом позже. Об этом поведал журналист Кристиан Фалк в своей книге Bayern Insider - собирая материал для книги, он много времени провел в обсуждениях с ван Галем.

- Я пробовал пригласить Мюллера, сперва перед сезоном 2014/2015, затем через год. В 2015 это было возможно, если бы его супруга была чуть более расположена к идее переезда в Манчестер. Но она не захотела - так, по крайней мере, объяснил мне сам Томас, - пояснил Фалк.

Не исключено, что если бы ван Галь задержался на «Олд Траффорд», то ему все-таки удалось бы переманить Мюллера - в 2016 году в «Баварии» появился Карло Анчелотти, с которым рабочие отношения у Томаса не сложились, и в таких условиях он мог бы и уйти, будь предложение ван Галя актуальным.