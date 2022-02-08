Отсутствие трофеев остаётся серьёзным поводом для «уколов» в адрес «Тоттенхэма». «Арсенал», являющийся принципиальным соперником «шпор», подошёл к этому вопросу креативно. Если зайти на официальный интернет-магазин «канониров» и ничего не добавить в список покупок, то можно будет увидеть следующую надпись: «Ваша корзина пуста, как трофейный шкаф «Тоттенхэма».

Напомним, что последний свой трофей на сегодняшний день «Тоттенхэм» завоёвывал ещё в 2008 года. Тогда лондонцы смогли завоевать Кубок английской лиги. С тех пор «шпоры» проиграли несколько финалов, в частности финал Лиги чемпионов в 2019 году.