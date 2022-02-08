Уокер: «В «Манчестер Сити» ничья воспринимается как смерть»

Фланговый защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер высказался о настрое своей команды на матчи.

«У нас в команде уже заложен определенный стандарт. Когда выходим на поле, думаем исключительно о победе. В «Манчестер Сити» ничья воспринимается как смерть. Мы хотим побеждать в каждой встрече. Если теряем очки, понимаем, что это неприемлемый результат, ведь мы способны на большее», - передает слова защитника пресс-служба «горожан».

После 23 сыгранных туров подопечные Хосепа Гвардиолы уверенно лидируют в Премьер-лиге, опережая идущий вторым «Ливерпуль» на девять баллов.