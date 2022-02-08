Эриксен рассказал о реабилитации после остановки сердца

Датский полузащитник Кристиан Эриксен, подписавший трудовое соглашение с «Брентфордом», рассказал о восстановлении после остановки сердца.

«Это был самый длительный период для меня без футбола. Очень сложно находиться вне футбола более шести месяцев. Но мне нужно было проявить терпение и пройти реабилитацию. После этого я впервые коснулся мяча, почувствовал запах газона. Все начало возвращаться на свои места.

В данный момент я нахожусь в отличных кондициях. Нужно только вернуться в игровой ритм. Буду следить за реакцией своего организма», - цитирует датчанина Guardian.

Эриксен перенес остановку сердца во время матча Евро-2020 против Финляндии.