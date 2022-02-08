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Сколари дал характеристику Роналду

08 Февраля 2022 • 12:26 Комментировать

Бразильский специалист Луис Фелипе Сколари поделился мнением о нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Тренер поработал вместе с игроком в сборной Португалии.

«Криштиану – машина по забиванию голов, невероятный футболист. Мне кажется, сейчас у него еще больше мотивации, чем на старте карьеры. Роналду очень предан своему делу», - приводит слова наставника британский таблоид The Mirror.

В настоящий момент Криштиану является игроком «Манчестер Юнайтед». Он вернулся на «Олд Траффорд» летом прошлого года, подписав двухлетнее соглашение. Несколько дней назад португальцу исполнилось 37 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Луис Фелипе Сколари
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