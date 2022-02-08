Сколари дал характеристику Роналду

Бразильский специалист Луис Фелипе Сколари поделился мнением о нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Тренер поработал вместе с игроком в сборной Португалии.

«Криштиану – машина по забиванию голов, невероятный футболист. Мне кажется, сейчас у него еще больше мотивации, чем на старте карьеры. Роналду очень предан своему делу», - приводит слова наставника британский таблоид The Mirror.

В настоящий момент Криштиану является игроком «Манчестер Юнайтед». Он вернулся на «Олд Траффорд» летом прошлого года, подписав двухлетнее соглашение. Несколько дней назад португальцу исполнилось 37 лет.