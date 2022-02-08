Салах вернулся в расположение «Ливерпуля» и готов сыграть с «Лестером»

Египетский форвард Мохамед Салах вернулся в расположение «Ливерпуля» после завершившегося Кубка африканских наций.

Как сообщает The Times, нападающий сегодня, 8 февраля, возобновит тренировки с мерсисайдцами. Мохамед не планирует брать дополнительный отдых и готов помочь своей команде в предстоящей встрече с «Лестером», которая состоится послезавтра.

Салах вместе со сборной Египта дошел до финала Кубка Африки, где потерпел поражение от команды Сенегала в серии послематчевых пенальти. На континентальном турнире звездный форвард забил два гола и сделал ассист.