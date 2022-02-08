Канселу назвал своего кумира в футболе

Фланговый защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу рассказал о своем футбольном кумире. Португальский латераль выделил бразильца Дани Алвеса.

«Кумир? На моей позиции это Дани Алвес. Он лучший во всех аспектах. Я являюсь его большим поклонником», - передает слова Канселу Blue Moon.

Жоау выступает за «Манчестер Сити» с 2019 года. В сезоне-2021/2022 португальский защитник поучаствовал в 31 поединке, записав на свой счет три забитых мяча и восемь результативных передач. Он связан контрактными обязательствами с «горожанами» на середины 2027 года.