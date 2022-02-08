Рюдигера не устроило предложение «Реала»

Мадридскому «Реалу» не удалось удовлетворить требования немецкого защитника Антонио Рюдигера по контракту. Футболиста не устроило предложение «королевского» клуба, и он отказался от дальнейших переговоров.

По сообщениям The Athletic, игрок принял выжидательную позицию и выберет самое оптимальное предложение. Помимо «Реала», интерес к Рюдигеру проявляют «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

В настоящий момент Антонио является игроком лондонского «Челси». Его контракт с «пенсионерами» истекает по завершении текущего сезона. Лондонцы несколько раз пытались продлить договор, но игрока не устраивало предложение.