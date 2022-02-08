Гимараеш объяснил, почему выбрал «Ньюкасл»

Португальский хавбек Бруну Гимараеш рассказал, почему решил присоединиться к «Ньюкаслу». 24-летний опорник перешел в английский клуб из французского «Лиона» в январское трансферное окно.

«Ньюкасл» должен стать большой силой в европейском футболе, поэтому я не сомневался в своем выборе. В этом сезоне главная цель – сохранение прописки в Премьер-лиге. Но в будущем мы намерены решать совершенно другие задачи. Хотим выйти в ЛЧ и выиграть этот турнир», - передает слова игрока BBC.

Трансфер Гимараеша обошелся «сорокам» в 42 миллиона евро. С ним подписан контракт до лета 2026 года.