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Гимараеш объяснил, почему выбрал «Ньюкасл»

08 Февраля 2022 • 09:30 Комментировать

Португальский хавбек Бруну Гимараеш рассказал, почему решил присоединиться к «Ньюкаслу». 24-летний опорник перешел в английский клуб из французского «Лиона» в январское трансферное окно.

«Ньюкасл» должен стать большой силой в европейском футболе, поэтому я не сомневался в своем выборе. В этом сезоне главная цель – сохранение прописки в Премьер-лиге. Но в будущем мы намерены решать совершенно другие задачи. Хотим выйти в ЛЧ и выиграть этот турнир», - передает слова игрока BBC.

Трансфер Гимараеша обошелся «сорокам» в 42 миллиона евро. С ним подписан контракт до лета 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Бруну Гимараеш
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