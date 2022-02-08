«Челси» ведёт переговоры с Маунтом по новому контракту

Руководство лондонского «Челси» заинтересовано в подписании нового трудового соглашения с одним из ведущих полузащитников команды Мэйсоном Маунтом. «Пенсионеры» уже вступили в переговоры с агентом игрока.

Как сообщает в своем твиттер-аккаунте инсайдер Николо Скира, с 23-летним футболистом будет заключен долгосрочный трудовой договор. Новый контракт предусматривает серьезное увеличение заработной платы.

Срок действующего соглашения между сторонами рассчитан до конца июня 2024 года.

В этом сезоне Мэйсон сыграл 21 поединок в Премьер-лиге. На счету полузащитника семь забитых мячей и шесть ассистов.