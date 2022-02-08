Клуб АПЛ договаривается с «Баварией» по трансферу Мюллера

На опытного форварда мюнхенской «Баварии» Томаса Мюллера есть спрос на Туманном Альбионе. 32-летний нападающий попал в сферу интересов «Ньюкасла», борющегося за выживание в Премьер-лиге. При этом клуб недавно обрел новых богатых владельцев и может позволить себе громкие трансферы.

Согласно сведениям Bild, «сороки» уже провели переговоры с мюнхенским грандом насчет возможного перехода Томаса. Контракт Мюллера с «Баварией» рассчитан еще на полтора года, а его рыночная стоимость составляет 25 миллионов евро.

Мюнхенский клуб пока не вел с нападающим переговоров по новому контракту. Не исключено, что «Бавария» согласится продать своего старожила, если получит выгодное предложение.