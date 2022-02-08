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«Эту победу можно назвать чудом»: Руни вспомнил о последнем чемпионстве «МЮ»

08 Февраля 2022 • 08:14 Комментировать

Экс-форвард сборной Англии и «МЮ» Уэйн Руни вспомнил о последнем чемпионском титуле «красных дьяволов», добытом в 2013 году.

«Тогда у нас была не самая сильная команда. Эту победу в Премьер-лиге можно назвать чудом. Большую роль в успехе «Юнайтед» сыграл Робин ван Перси. Его трансфер сильно помог нам, он забивал много голов. Это был гениальный ход клуба. Руководство подписало мотивированного футболиста, который повел нас вперед в том сезоне», - передает слова Уэйна Sportskeeda.

Напомним, что тот сезон был последним для Алекса Фергюсона на посту рулевого манкунианского коллектива.

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Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Манчестер Юнайтед
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