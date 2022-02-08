Салах вернется в Ливерпуль во вторник

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах приложил все силы ради победы на Кубке Африки, но Египет проиграл в финальном матче Сенегалу, не так точно исполнив одиннадцатиметровые послематчевые удары. Впрочем, Салаху огорчаться некогда - уже в четверг «Ливерпулю» предстоит матч чемпионата против «Лестера», и ожидается, что Салах примет в нем участие.

Как уточняет BBC Sport, уже сегодня, во вторник, он прилетит в Англию, в расположение своего клуба. В текущем сезоне египтянин является главным бомбардиром «красных» - на его счету уже шестнадцать голов в двадцати проведенных за клуб матчах.