«Ливерпуль» ведет борьбу за Гави

«Барселона» может лишиться своего юного дарования Гави. Контракт, предложенный клубом 17-летнему полузащитнику, не устроил того, и ситуацией теперь хочет воспользоваться «Ливерпуль». Текущее соглашение Гави с «Барселоной» истекает в 2023 году, следовательно, в следующем сезоне он вряд ли куда-то уйдет, но, как показывают многочисленные примеры, в последний год отношения стремятся ухудшиться, если у сторон не появляется базис для продолжения сотрудничества.

Как сообщает El Nacional, большим поклонником Гави является наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп. «Ливерпуль» готов предложить Гави зарплату в четыре миллиона евро ежегодно, плюс еще десять миллионов в качестве «подъемных» при переходе (в качестве свободного агента, разумеется). Сумма отступных в его нынешнем контракте составляет 50 миллионов евро.