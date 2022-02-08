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«Ливерпуль» ведет борьбу за Гави

08 Февраля 2022 • 02:04 Комментировать
Ливерпуль
...
Лестер
1.25 6.20 10.50
10.02 22:45

«Барселона» может лишиться своего юного дарования Гави. Контракт, предложенный клубом 17-летнему полузащитнику, не устроил того, и ситуацией теперь хочет воспользоваться «Ливерпуль». Текущее соглашение Гави с «Барселоной» истекает в 2023 году, следовательно, в следующем сезоне он вряд ли куда-то уйдет, но, как показывают многочисленные примеры, в последний год отношения стремятся ухудшиться, если у сторон не появляется базис для продолжения сотрудничества.

Как сообщает El Nacional, большим поклонником Гави является наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп. «Ливерпуль» готов предложить Гави зарплату в четыре миллиона евро ежегодно, плюс еще десять миллионов в качестве «подъемных» при переходе (в качестве свободного агента, разумеется). Сумма отступных в его нынешнем контракте составляет 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Барселона Гави
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08.02  22:45 Вест Хэм ... Уотфорд 1.45 5.00 6.80
08.02  22:45 Ньюкасл ... Эвертон 2.65 3.40 2.70
08.02  23:00 Бёрнли ... Манчестер Юнайтед 5.40 4.10 1.64
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