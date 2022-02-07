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Новичок «Ньюкасла» Гимараэш: «Клуб метится выиграть Лигу чемпионов»

07 Февраля 2022 • 23:42 Комментировать
Ньюкасл
...
Эвертон
2.60 3.40 2.75
Через 22 ч. 43 мин.

Бразильский полузащитник Бруно Гимараэш поделился своими впечатлениями от перехода из «Лиона» в «Ньюкасл» в прошедшее зимнее трансферное окно – англичане заплатили за перспективного футболиста 40 миллионов евро, начав строить боеспособную команду при новых богатых владельцах.

«Этот проект более, чем интересен. В этом сезоне перед нами стоит задача остаться в английской Премьер-лиге, но в будущем мы наверняка будем пытаться пробиться в Лигу чемпионов. Спустя некоторое время и вовсе будем метиться выиграть этот турнир», - приводит слова Гимараэша журналист Фабрицио Романо.

К слову, «сороки» стали тем европейским клубом, который потратил больше всего денег на трансферы в январе. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Бруно Гимараэш
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НЬЮКАСЛ ЭВЕРТОН
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