​Сколько денег потратила Джорджина на роскошный подарок для Роналду

Криштиану Роналду на выходных стукнуло 37. Вторая половинка звёздного футболиста Джорджина Родригес, которая в настоящий момент беременна двойней, сделала для возлюбленного шикарный подарок – автомобиль Cadillac Escalade.

Таблоид The Sun опубликовал ряд фотографий, показав, как Роналду приезжает на подаренном ему автомобиле на тренировочное занятие. Журналисты выяснили, что такой Cadillac Escalade стоит примерно 150 тысяч фунтов. Это около 175 тысяч евро или 15 миллионов рублей.

Напомним, что Джорджина Родригес показывала в «Инстаграме» видео, на котором Криштиану Роналду принимает подарок.

В настоящий момент Криштиану Роналду готовится к матчу Премьер-лиги против «Бёрнли». Он пройдёт 8 февраля.