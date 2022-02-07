Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Сколько денег потратила Джорджина на роскошный подарок для Роналду

07 Февраля 2022 • 19:58 Комментировать (1)

Криштиану Роналду на выходных стукнуло 37. Вторая половинка звёздного футболиста Джорджина Родригес, которая в настоящий момент беременна двойней, сделала для возлюбленного шикарный подарок – автомобиль Cadillac Escalade.

Таблоид The Sun опубликовал ряд фотографий, показав, как Роналду приезжает на подаренном ему автомобиле на тренировочное занятие. Журналисты выяснили, что такой Cadillac Escalade стоит примерно 150 тысяч фунтов. Это около 175 тысяч евро или 15 миллионов рублей.

Напомним, что Джорджина Родригес показывала в «Инстаграме» видео, на котором Криштиану Роналду принимает подарок.

В настоящий момент Криштиану Роналду готовится к матчу Премьер-лиги против «Бёрнли». Он пройдёт 8 февраля.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Джорджина Родригес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Vova52
07 Февраля 2022 в 20:17
Sensacionnoe izvestie , vo vremya vixoda iz mashini kr7 pernul.!!!!!!!!!!!!!!!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Февраля
19:51 · Англия. Премьер-лига
​Джорджина показала, какой подарок сделала Роналду на день рождения 2 видео
18:58 · Англия. Премьер-лига
​Редкую наклейку с молодым Роналду продали за 70 тысяч евро 1 фото
17:17 · Англия. Премьер-лига
Зачем футбольные клубы выпускают криптовалюту, какие альткоины популярны. 1
16:47 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» продал акцию номиналом в 5 пенсов за 40 миллионов фунтов, чтобы увеличить трансферный бюджет 1
16:36 · Англия. Премьер-лига
​Nike отказалась от работы с Гринвудом
13:52 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» - «Саутгемптон»: прогноз на матч чемпионата Англии – 9 февраля 2022
13:16 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» - «Брентфорд»: прогноз на матч чемпионата Англии – 9 февраля 2022
11:20 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» обратился к Мане и Салаху после финала Кубка Африки 1
10:42 · Англия. Премьер-лига
Госенс - о предложении «Ньюкасла»: «Я мог бы обеспечить несколько поколений семьи на эти деньги»
08:28 · Англия. Премьер-лига
Роналду набрал 400 миллионов подписчиков в «Инстаграме»
07:58 · Англия. Кубок Англии
Роджерсу стыдно за провальный матч «Лестера»
01:06 · Англия. Кубок Англии
Обладатель Кубка Англии «Лестер» с позором вылетел из турнира
00:51 · Англия. Премьер-лига
Агуэро оценил новичка «Сити» Хулиана Альвареса
00:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» расстанется с Перейрой
06 Февраля
20:20 · Англия. Кубок Англии
Луис Диас прошёл путь от второй лиги Колумбии до дебюта в «Ливерпуле» за 5 лет
Все новости
Рекомендуем