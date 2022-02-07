Возлюбленная звёздного форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду Джорджина Родригес сделала ему шикарный подарок на день рождения. Соответствующее видео девушка опубликовала на своей страничке в «Инстаграме».

Подарком стал роскошный Cadillac Escalade, который пополнил коллекцию люксовых автомобилей Роналду.

Напомним, что Криштиану Роналду отпраздновал своё 37-летие в субботу, 5 августа. Вскоре португалец стал первым в мире человеком, на страничку которого в «Инстаграме» подписалось 400 миллионов человек.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 8 февраля. Соперником Криштиану Роналду и компании будет «Бёрнли».