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​Джорджина показала, какой подарок сделала Роналду на день рождения видео

07 Февраля 2022 • 19:51 Комментировать (2)

Возлюбленная звёздного форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду Джорджина Родригес сделала ему шикарный подарок на день рождения. Соответствующее видео девушка опубликовала на своей страничке в «Инстаграме».

Подарком стал роскошный Cadillac Escalade, который пополнил коллекцию люксовых автомобилей Роналду.

 

Напомним, что Криштиану Роналду отпраздновал своё 37-летие в субботу, 5 августа. Вскоре португалец стал первым в мире человеком, на страничку которого в «Инстаграме» подписалось 400 миллионов человек. 

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 8 февраля. Соперником Криштиану Роналду и компании будет «Бёрнли».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Джорджина Родригес
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ингерман
07 Февраля 2022 в 20:21
ай скоро ждем пополнения? )
Kasper_043
07 Февраля 2022 в 20:13
на его карточку купила так что сам себе подарил
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