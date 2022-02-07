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​Редкую наклейку с молодым Роналду продали за 70 тысяч евро фото

07 Февраля 2022 • 18:58 Комментировать

Редкую наклейку Panini с изображением Криштиану Роналду на начальном этапе его выступлений за лиссабонский «Спортинг» продали на аукционе за 70 тысяч евро. Об этом на своих страницах рассказывает портал Goal.com.

Отмечается, что всего существует 200 экземпляров таких наклеек. Многие из них с течением времени были утеряны, либо повреждены. В отличном состоянии находится только 22 наклейки, и проданный на аукционе экземпляр входит в это число, что делает его таким ценным.  

 

В настоящий момент Криштиану Роналду играет за «Манчестер Юнайтед». Напомним, что португалец стал первым человеком, на которого в «Инстаграме» подписались 400 миллионов человек.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Спортинг Лиссабон
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