​«Ньюкасл» продал акцию номиналом в 5 пенсов за 40 миллионов фунтов, чтобы увеличить трансферный бюджет

Ближе к концу января «Ньюкасл» пошёл на интересный ход для увеличения трансферного бюджета. Как сообщает Chronicle Live, ссылаясь на данные о финансовой деятельности «сорок», клуб выпустил акцию номиналом в 5 пенсов и продал её неизвестному инвестору за 40 миллионов фунтов.

Эксперт из мира финансов в футбольном мире Киран Магуайр назвал этот ход «Ньюкасла» умным, поскольку клуб не нарушает правила финансового фэйр-плей.

Напомним, что осенью «Ньюкасл» получил новых владельцев. Клуб приобрёл консорциум, во главе которого стоит суверенный фонд Саудовской Аравии.