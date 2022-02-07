​Nike отказалась от работы с Гринвудом

Известная компания Nike отказалась от работы с нападающим «Манчестер Юнайтед» Мэйсоном Гринвудом. Об этом на своих страницах сообщает The Athletic, приводя соответствующий комментарий представителя компании.

Напомним, что неделю назад Мэйсон Гринвуд был арестован по подозрению в изнасиловании своей девушки. Поводом стали её публикации в социальной сети, в том числе фото побоев и аудио с угрозами после отказа от интимной близости. После трёх дней ареста Гринвуда освободили под залог.

Стоит сказать, что ранее Мэйсон Гринвуд был удалён из видеоигр FIFA, eFootball и PES.