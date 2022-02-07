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Роналду разочаровался в «МЮ» и думает об объединении с Месси в «ПСЖ»

07 Февраля 2022 • 13:22 Комментировать (5)

Криштиану Роналду недоволен переходом в «Манчестер Юнайтед». Команда не оправдывает ожиданий португальского нападающего, из-за чего он задумывается об уходе.

37-летнего бомбардира огорчают результаты «красных дьяволов». Кроме того, он недоволен немецким наставником Ральфом Рангником и отношением своих одноклубников к тренировочному процессу. Ранее КриРо критиковал партнеров за наплевательское отношение к дополнительным занятиям.

В связи с этим Роналду все чаще думает о переходе во французский «ПСЖ», где может объединиться с Лионелем Месси. Об этом сообщает The Mirror.

Действующий контракт португальца с «МЮ» истекает в 2023 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед ПСЖ
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
falato211
07 Февраля 2022 в 14:08
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp-tennis.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
Стэтхэм на минималках
07 Февраля 2022 в 13:47
Роналду нужен, чтобы было кому вместо Мбаппе с Месси Неймара на носилках уносить))))
ARTUR
07 Февраля 2022 в 13:38
Месси прям мечтает когда в псж появиться главный скандалист в футболе , вечно кем то разачарованый
Dean_Co
07 Февраля 2022 в 13:32
О, ништяк! И эти два балласта по итогу утопят ПСЖ! Гениальный план, я щитаю!
Roni06
07 Февраля 2022 в 13:25
А разве Псж он нужен?? Зачем им такой баласт??
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