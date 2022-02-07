Роналду разочаровался в «МЮ» и думает об объединении с Месси в «ПСЖ»

Криштиану Роналду недоволен переходом в «Манчестер Юнайтед». Команда не оправдывает ожиданий португальского нападающего, из-за чего он задумывается об уходе.

37-летнего бомбардира огорчают результаты «красных дьяволов». Кроме того, он недоволен немецким наставником Ральфом Рангником и отношением своих одноклубников к тренировочному процессу. Ранее КриРо критиковал партнеров за наплевательское отношение к дополнительным занятиям.

В связи с этим Роналду все чаще думает о переходе во французский «ПСЖ», где может объединиться с Лионелем Месси. Об этом сообщает The Mirror.

Действующий контракт португальца с «МЮ» истекает в 2023 году.