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«Ливерпуль» обратился к Мане и Салаху после финала Кубка Африки

07 Февраля 2022 • 11:20 Комментировать

В воскресенье, 6 февраля, определился триумфатор Кубка Африки. Им стала сборная Сенегала, победившая в финальном матче команду Египта в серии пенальти – 4:2. Игровое время завершилось вничью со счетом 0:0.

Пресс-служба «Ливерпуля» отреагировал на успех своего форварда Садио Мане.

«Творец истории. Садио, поздравляем», - гласит сообщение мерсисайдцев.

Также английский клуб поддержал Мохамеда Салаха, потерпевшего поражение.

«Очень жаль, Мохамед. Но ты должен гордиться своей игрой на турнире», - говорится в другой публикации «Ливерпуля».

Добавим, что Мане признали лучшим игроком КАН.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах Садио Мане
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