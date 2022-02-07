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Госенс - о предложении «Ньюкасла»: «Я мог бы обеспечить несколько поколений семьи на эти деньги»

07 Февраля 2022 • 10:42 Комментировать

Новичок миланского «Интера» Робин Госенс, перешедший в стан «нерадзурри» из «Аталанты» на правах аренды в зимнее трансферное окно, рассказал о предложении, которое получил от английского «Ньюкасла».

«Я рассматривал этот вариант. Если ты можешь заработать в разы больше за тот же промежуток времени, то задумаешься о таком выборе. Дело не только во мне. Если бы согласился, то мог обеспечить несколько поколений своей семьи на эти деньги», - передает слова немецкого футболиста портал Goal.

Госенс заключил с «Интером» арендный договор до конца сезона. После истечения срока аренды миланский гранд выкупит игрока.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Интер Милан Робин Госенс
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