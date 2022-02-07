Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду набрал 400 миллионов подписчиков в «Инстаграме»

07 Февраля 2022 • 08:28 Комментировать

Форвард «МЮ» Криштиану Роналду побил серьезную отметку в социальной сети «Инстаграм». На аккаунт португальского футболиста подписались 400 миллионов человек.

Стоит отметить, что аргентинец Лионель Месси, с которым Криштиану постоянно соперничает, занимает третье место в рейтинге самых популярных людей в «Инстаграме». На страницу 34-летнего нападающего «ПСЖ» подписаны 306 миллионов человек.

Напомним, что Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом прошлого года, подписав с клубом двухлетнее трудовое соглашение.

В этом сезоне АПЛ форвард забил восемь голов в 18 поединках. Также в его активе шесть забитых мячей в пяти играх группового этапа ЛЧ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Февраля
08:28 · Англия. Премьер-лига
Роналду набрал 400 миллионов подписчиков в «Инстаграме»
07:58 · Англия. Кубок Англии
Роджерсу стыдно за провальный матч «Лестера»
01:06 · Англия. Кубок Англии
Обладатель Кубка Англии «Лестер» с позором вылетел из турнира
00:51 · Англия. Премьер-лига
Агуэро оценил новичка «Сити» Хулиана Альвареса
00:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» расстанется с Перейрой
06 Февраля
20:20 · Англия. Кубок Англии
Луис Диас прошёл путь от второй лиги Колумбии до дебюта в «Ливерпуле» за 5 лет
19:30 · Англия. Премьер-лига
«Челси» тоже попытается помешать «Арсеналу» подписать шведского форварда слухи
19:08 · Англия. Премьер-лига
В «Сити» надеются, что Гвардиола согласится продлить контракт
18:39 · Англия. Кубок Англии
​Клопп: «У Диаса останется шрам, все говорят: «Добро пожаловать в Англию»
18:19 · Англия. Премьер-лига
Некоторые футболисты «МЮ» встали на защиту Гринвуда, раздевалка команды снова разделилась
17:51 · Англия. Кубок Англии
Клопп похвалил 18-летнего Эллиота, который отметил своё возвращение после перелома забитым голом в Кубке
17:41 · Англия. Премьер-лига
​Роналду на грани самой затяжной «сухой» серии с 2010 года 2
16:54 · Англия. Кубок Англии
«Ливерпуль» легко выбил «Кардифф Сити» из Кубка Англии
15:57 · Англия. Кубок Англии
​«Манчестер Сити» и «Челси» узнали следующих соперников в Кубке Англии
14:33 · Англия. Кубок Англии
​«Ливерпуль» - «Кардифф Сити» - 3:1 (завершён)
Все новости
Рекомендуем