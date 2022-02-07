Роналду набрал 400 миллионов подписчиков в «Инстаграме»

Форвард «МЮ» Криштиану Роналду побил серьезную отметку в социальной сети «Инстаграм». На аккаунт португальского футболиста подписались 400 миллионов человек.

Стоит отметить, что аргентинец Лионель Месси, с которым Криштиану постоянно соперничает, занимает третье место в рейтинге самых популярных людей в «Инстаграме». На страницу 34-летнего нападающего «ПСЖ» подписаны 306 миллионов человек.

Напомним, что Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом прошлого года, подписав с клубом двухлетнее трудовое соглашение.

В этом сезоне АПЛ форвард забил восемь голов в 18 поединках. Также в его активе шесть забитых мячей в пяти играх группового этапа ЛЧ.