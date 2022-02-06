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«Челси» тоже попытается помешать «Арсеналу» подписать шведского форварда слухи

06 Февраля 2022 • 19:30 Комментировать
Валенсия
0:0
Реал Сосьедад
окончен

Стоило «Арсеналу» объявить об интересе к нападающему «Реал Сосьедада» Александру Исаку, как в борьбу за шведа тут же вступило еще несколько ведущих клубов Европы. По всей видимости, «канониров» ожидает повторение ситуации с неудачной попыткой приобрести Душана Влаховича.

Дело в том, что в оформить трансфер Исака теперь хочет «Челси», который наверняка сумеет добыть путевку в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона. Подобной информацией на своих страницах поделилось британское издание The Mirror.

Также ранее местные журналисты сватали молодого игрока в «Манчестер Юнайтед», который уже начал поиски замены Эдинсону Кавани. Переход Исака оценивается экспертами Transfermarkt в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Реал Сосьедад Арсенал Лондон Александр Исак Трансферы футбола - лето 2022
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