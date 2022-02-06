Стоило «Арсеналу» объявить об интересе к нападающему «Реал Сосьедада» Александру Исаку, как в борьбу за шведа тут же вступило еще несколько ведущих клубов Европы. По всей видимости, «канониров» ожидает повторение ситуации с неудачной попыткой приобрести Душана Влаховича.

Дело в том, что в оформить трансфер Исака теперь хочет «Челси», который наверняка сумеет добыть путевку в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона. Подобной информацией на своих страницах поделилось британское издание The Mirror.

Также ранее местные журналисты сватали молодого игрока в «Манчестер Юнайтед», который уже начал поиски замены Эдинсону Кавани. Переход Исака оценивается экспертами Transfermarkt в 40 миллионов евро.