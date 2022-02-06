На новой неделе судом будет рассмотрено ходатайство Криштиану Роналду. Звёздный португальский футболист пытается добиться запрета публикации материалов скандального дела по обвинению его в изнасиловании. Роналду борется с попытками New York Times опубликовать данные, ссылаясь на нарушение адвокатской тайны с учётом того, что Football Leaks в своё время незаконным путём добыл эту информацию. Теперь суд решит, действительно ли возможная публикация нарушает права Криштиану, пишет Mirror.

Напомним, в изнасиловании Криштиану Роналду обвиняла модель Кэтрин Майорга. В 2019 году обвинения с футболиста были сняты.