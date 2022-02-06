Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Роналду пытается добиться запрета публикации материалов дела по обвинению его в изнасиловании слухи

06 Февраля 2022 • 14:35 Комментировать

На новой неделе судом будет рассмотрено ходатайство Криштиану Роналду. Звёздный португальский футболист пытается добиться запрета публикации материалов скандального дела по обвинению его в изнасиловании. Роналду борется с попытками New York Times опубликовать данные, ссылаясь на нарушение адвокатской тайны с учётом того, что Football Leaks в своё время незаконным путём добыл эту информацию. Теперь суд решит, действительно ли возможная публикация нарушает права Криштиану, пишет Mirror.

Напомним, в изнасиловании Криштиану Роналду обвиняла модель Кэтрин Майорга. В 2019 году обвинения с футболиста были сняты.   

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Февраля
14:33 · Англия. Кубок Англии
​«Ливерпуль» - «Кардифф Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
13:54 · Англия. Премьер-лига
​«Бёрнли» - «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч чемпионата Англии – 8 февраля 2022
12:47 · Англия. Чемпионшип
Из-за проблем с алкоголем супруга Руни теперь контролирует каждый его шаг 1
12:37 · Англия. Премьер-лига
«Они - воины»: Клопп предвкушает битву Салаха и Мане в финале Кубка Африки
11:58 · Англия. Кубок Англии
Конте доволен игрой Кейна
09:31 · Англия. Кубок Англии
Кейн нахваливает Конте
09:02 · Англия. Премьер-лига
Руни: «В первые годы в «Манчестер Юнайтед» я закрывался дома и пил - только так я мог сбросить стресс»
04:12 · Англия. Премьер-лига
Роналду опубликовал фото своего дня рождения
00:54 · Англия. Кубок Англии
Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» пройти «Брайтон»
00:51 · Англия. Кубок Англии
После матча с «МЮ» фанат «Мидлсбро» оставил 11-летнего сына в отеле и пошёл праздновать – на следующий день мужчину задержала полиция 3
00:41 · Англия. Премьер-лига
Клопп рассказал, найдётся ли Луису Диасу место в основном составе «Ливерпуля»
00:29 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» близок к продлению контракта Фодена
00:21 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Плимута»: «Игроки «Челси» после матча похвалили нашу команду»
05 Февраля
23:55 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» намерен перехватить главную трансферную цель «Арсенала» слухи
23:33 · Англия. Премьер-лига
Эриксен обратился к партнёрам по «Брентфорду» с необычной просьбой
Все новости
Рекомендуем