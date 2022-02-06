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Клопп рассказал, найдётся ли Луису Диасу место в основном составе «Ливерпуля»

06 Февраля 2022 • 00:41 Комментировать
Ливерпуль
...
Лестер
1.27 6.20 10.00
10.02 22:45

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп на встрече с прессой ответил на вопрос, найдется ли новичку команды Луису Диасу, за которого было заплачено 40 миллионов евро без учета бонусов, место в основном составе при наличии лидеров атаки Садио Мане, Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино.

«Наши игроки всегда стараются выжать максимум, поэтому мы и были успешными в последние несколько сезонов. Но нельзя надеяться, что мы справимся лишь с тремя или четырьмя исполнителями в атаке. У нас отличная команда, но ее никогда не будет лишним разбавить еще одним качественным нападающим. У каждого будет мотивация», - приводит слова немецкого специалиста Sky Sports.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Луис Диас
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