Клопп рассказал, найдётся ли Луису Диасу место в основном составе «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп на встрече с прессой ответил на вопрос, найдется ли новичку команды Луису Диасу, за которого было заплачено 40 миллионов евро без учета бонусов, место в основном составе при наличии лидеров атаки Садио Мане, Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино.

«Наши игроки всегда стараются выжать максимум, поэтому мы и были успешными в последние несколько сезонов. Но нельзя надеяться, что мы справимся лишь с тремя или четырьмя исполнителями в атаке. У нас отличная команда, но ее никогда не будет лишним разбавить еще одним качественным нападающим. У каждого будет мотивация», - приводит слова немецкого специалиста Sky Sports.