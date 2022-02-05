В субботу, 5 февраля, свой 37-й день рождения отмечает Криштиану Роналду. На страничке портала transfermarkt в «Инстаграме» был опубликован рейтинг, который может порадовать звёздного футболиста. Речь идёт о рейтинге самых дорогих игроков в категории 37+. Там оцениваемый в 35 миллионов евро Роналду лидирует с большим отрывом.

В подписи к рейтингу transfermarkt напоминает о том, что Роналду внёс страничку портала в чёрный список.

«С днём рождения тебя» - сообщение не может быть доставлено», - говорится в подписи. Transfermarkt дал понять, что отметить страничку Роналду в этой записи не удаётся.

Напомним, что Криштиану Роналду в своё время отправил transfermarkt в чёрный список, поскольку считал, что его трансферная стоимость намного выше.