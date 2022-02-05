Гвардиола хочет пообщаться с Зинченко об Украине

Защитник Александр Зинченко возвращается в заявку «Манчестер Сити». Об этом рассказал наставник «горожан» Хосеп Гвардиола в беседе с представителями СМИ.

«Александр может принять участие в кубковой игре с «Фулхэмом». Хочу обсудить с ним ситуацию, которая сейчас на Украине. Угнетает, что такое может происходить в XXI веке. Это сложно понять. Обсужу этот вопрос с игроком, он знает намного больше меня», - передает слова испанского тренера пресс-служба клуба.

Матч «Манчестер Сити» против «Фулхэма» запланирован на субботу, 5 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по мск.