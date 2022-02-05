Деле Алли был в шаге от трансфера в Турцию

Трансфер полузащитника Деле Алли из лондонского «Тоттенхэма» в «Эвертон» мог не состояться. Хавбек имел вариант продолжения карьеры в турецком чемпионате, где интерес к нему проявлял «Адана Демирспор». Об этом рассказал президент клуба Мурат Санчак.

«У нас была договоренность с лондонцами. Алли должен был присоединиться к нам на правах аренды, его представитель даже прилетал в Турцию. Сделка была практически оформлена, однако затем Фрэнк Лэмпард пришел в «Эвертон» и переманил игрока», - цитирует руководителя портал Goal.com.

Алли перешел в «Эвертон» под занавес январского трансферного окна. «Ириски» подписали с ним контракт на полтора года.