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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте: «Моя цель - чемпионство, а не борьба за место в топ-4»

05 Февраля 2022 • 12:14 Комментировать (1)

Итальянский наставник Антонио Конте, который работает в лондонском «Тоттенхэме», поведал о своих амбициях в английском коллективе.

«Моя главная цель – заложить правильный фундамент. Результаты непременно придут. Если не будет хорошего фундамента, то не о чем дальше говорить. Мы начали прибавлять, но впереди еще долгий путь.

Я хочу обсуждать только победу в АПЛ, меня не интересуют разговоры о попадании в топ-4. Моя цель – золотые награды, а не борьба за зону ЛЧ», - приводит слова Конте Football London.

В настоящий момент «шпоры» занимают седьмое место в АПЛ, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 21 очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Misha_diablo_football
05 Февраля 2022 в 12:55
при живом и здоровом Сити и Ливерпуле чемпионство пока что не светит больше никому, Антоха раскатал губу...
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