Конте: «Моя цель - чемпионство, а не борьба за место в топ-4»

Итальянский наставник Антонио Конте, который работает в лондонском «Тоттенхэме», поведал о своих амбициях в английском коллективе.

«Моя главная цель – заложить правильный фундамент. Результаты непременно придут. Если не будет хорошего фундамента, то не о чем дальше говорить. Мы начали прибавлять, но впереди еще долгий путь.

Я хочу обсуждать только победу в АПЛ, меня не интересуют разговоры о попадании в топ-4. Моя цель – золотые награды, а не борьба за зону ЛЧ», - приводит слова Конте Football London.

В настоящий момент «шпоры» занимают седьмое место в АПЛ, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 21 очко.