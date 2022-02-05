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Гуллит: «Месси и Роналду - два монстра»

05 Февраля 2022 • 10:50 Комментировать

Экс-игрок «Милана» и «Челси» Рууд Гуллит поделился мнением о форварде «ПСЖ» Лионеле Месси и нападающем «МЮ» Криштиану Роналду.

«Я не могу выбрать лучшего. Считаю, нам всем сильно повезло, что есть эти два футболиста. Месси и Роналду – два монстра, они очень разные», - приводит слова голландца газета Marca.

На счету аргентинца семь «Золотых мячей», а в активе португальца пять аналогичных наград.

Добавим, что сегодня, 5 февраля, Криштиану Роналду отмечает день рождения. Нападающему «Манчестер Юнайтед» исполнилось 37 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Рууд Гуллит
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