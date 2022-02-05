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Роналду празднует день рождения, у Неймара – юбилей

05 Февраля 2022 • 10:39 Комментировать

В субботу, 5 февраля, праздник сразу у двух звездных футболистов. День рождения отмечают португалец Криштиану Роналду и бразилец Неймар.

Нападающему «Манчестер Юнайтед» исполнилось 37 лет, а форвард «ПСЖ» празднует 30-летие.

Криштиану начал свою карьеру в лиссабонском «Спортинге», после чего отправился в «Манчестер Юнайтед». Затем в его карьере был мадридский «Реал», с которым он добился наибольших успехов в карьере. После девяти лет в Испании португалец на три года присоединился к туринскому «Ювентусу», а прошлым летом вернулся в «МЮ».

Что касается Неймара, то бразилец начинал у себя на родине в «Сантосе». В 2013 году он перешел в «Барселону», где провел четыре сезона. С 2017 года форвард выступает за «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Неймар
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