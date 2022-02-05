«Барселона» вступила в переговоры со звёздным защитником из АПЛ

Латераль сборной Испании и лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта близок к возвращению в родные пенаты.

Как сообщают журналисты портала Goal.com, главным претендентом на игрока считается каталонская «Барселона», которая уже вступила с ним в переговоры. «Сине-гранатовые» рассчитывают заполучить Сесара бесплатно, поскольку его контракт с «пенсионерами» истекает в конце этого сезона.

Аспиликуэта выступает за «пенсионеров» с августа 2012 года. Вместе с «Челси» испанец дважды становился чемпионом Премьер-лиги, а также выигрывал Лигу чемпионов и дважды Лигу Европы.