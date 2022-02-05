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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» вступила в переговоры со звёздным защитником из АПЛ

05 Февраля 2022 • 09:51 Комментировать

Латераль сборной Испании и лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта близок к возвращению в родные пенаты.

Как сообщают журналисты портала Goal.com, главным претендентом на игрока считается каталонская «Барселона», которая уже вступила с ним в переговоры. «Сине-гранатовые» рассчитывают заполучить Сесара бесплатно, поскольку его контракт с «пенсионерами» истекает в конце этого сезона.

Аспиликуэта выступает за «пенсионеров» с августа 2012 года. Вместе с «Челси» испанец дважды становился чемпионом Премьер-лиги, а также выигрывал Лигу чемпионов и дважды Лигу Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Сесар Аспиликуэта
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