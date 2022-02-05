Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Алан Смит: «Футболисты «Манчестер Юнайтед» не бьются друг за друга»

05 Февраля 2022 • 09:06 Комментировать

Экс-футболист Алан Смит, ранее выступавший за «Лидс» и «Манчестер Юнайтед», высказался об игре «красных дьяволов» в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

«В команде явно что-то не так. У них есть много талантливых исполнителей, этот состав способен на большее. Фанаты расстроены, ведь не видят от футболистов усердной работы. Эти парни не выглядят как единое целое. Они не сражаются друг за друга. Возможно, я ошибаюсь, но со стороны все видится именно так», - передает слова Смит Sky Sports.

По итогам 22 матчей чемпионата Англии манкунианцы набрали 38 баллов и занимают четвертое место в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Алан Смит
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
05.02  21:00 Бёрнли ... Уотфорд 2.10 3.65 3.45
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Февраля
09:51 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» вступила в переговоры со звёздным защитником из АПЛ
09:43 · Англия. Кубок Англии
Фердинанд - о голе в ворота «МЮ» после игры рукой: «В чём смысл ВАР?» 1
09:36 · Англия. Кубок Англии
Роналду продлил безголевую серию до четырёх матчей
09:06 · Англия. Премьер-лига
Алан Смит: «Футболисты «Манчестер Юнайтед» не бьются друг за друга»
08:58 · Англия. Премьер-лига
Конте оценил уровень Кулушевски
08:52 · Англия. Премьер-лига
Алан Смит назвал главную проблему Погба
08:37 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» вступил в борьбу за защитника «Ювентуса»
08:22 · Англия. Премьер-лига
Кавани решил покинуть «Манчестер Юнайтед» и выбрал новый клуб
08:06 · Англия. Премьер-лига
Тухель даст шанс Кенеди в «Челси»
07:02 · Англия. Премьер-лига
Переход Гвардиолы в «Манчестер Сити» в 2016 году мог сорваться из-за специфических требований каталонца
06:48 · Англия. Премьер-лига
Швайнштайгер до сих пор сожалеет о недопонимании с Моуринью
05:44 · Англия. Кубок Англии
Наставник «Мидлсбро» наслаждается победой над «Манчестер Юнайтед»
05:27 · Англия. Премьер-лига
Конте считает, что «Тоттенхэм» много ошибался в трансферах до его прихода
02:56 · Англия. Кубок Англии
Рангник расстроен неудачей «Манчестер Юнайтед» 1
02:20 · Англия. Премьер-лига
Ярмоленко обвинили в Англии в рекламе букмекерской конторы, что запрещено законом
Все новости
Рекомендуем