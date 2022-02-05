Алан Смит: «Футболисты «Манчестер Юнайтед» не бьются друг за друга»

Экс-футболист Алан Смит, ранее выступавший за «Лидс» и «Манчестер Юнайтед», высказался об игре «красных дьяволов» в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

«В команде явно что-то не так. У них есть много талантливых исполнителей, этот состав способен на большее. Фанаты расстроены, ведь не видят от футболистов усердной работы. Эти парни не выглядят как единое целое. Они не сражаются друг за друга. Возможно, я ошибаюсь, но со стороны все видится именно так», - передает слова Смит Sky Sports.

По итогам 22 матчей чемпионата Англии манкунианцы набрали 38 баллов и занимают четвертое место в турнирной таблице.