Конте оценил уровень Кулушевски

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился мнением о подписании шведского вингера Деяна Кулушевски. «Шпоры» арендовали скандинава у туринского «Ювентуса» на полтора года.

«Мы подписали сильного футболиста. Деян еще очень молод, у него большой футбольный талант. Кулушевски способен закрыть сразу несколько позиций на поле. Он может играть как в центре, так и на обоих флангах. Уверен, что Деян принесет нашей команде много пользы», - приводятся слова тренера в твиттер-аккаунте Фабрицио Романо.

В первой половине сезона Кулушевски сыграл за «Ювентус» 20 матчей в Серии А. Он забил один гол и сделал три ассиста.