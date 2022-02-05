Алан Смит назвал главную проблему Погба

Известный в прошлом английский форвард Алан Смит поделился мнением о французском полузащитнике команды Поле Погба. Ветеран выделил главную проблему звездного хавбека.

«Если Поль пребывает в оптимальной форме, то его нереально остановить. Он прекрасно ведет игру команды, делает прекрасные ассисты, умело работает с мячом. Однако фанаты хотят видеть это на регулярной основе. Его главная проблема – нестабильность. Нужно всегда сражаться и показывать идеальную самоотдачу. С этим у Погба проблемы», - цитирует Смита Sky Sports.

В этом сезоне француз провел девять матчей в АПЛ и сделал семь голевых передач.