«Манчестер Юнайтед» вступил в борьбу за защитника «Ювентуса»

Центральный защитник сборной Голландии и туринского «Ювентуса» Маттайс де Лихт попал в сферу интересов еще одного английского топ-клуба.

По сведениям Calciomercato, осуществить переход 22-летнего футболиста намерен «Манчестер Юнайтед». В борьбе за Маттайса манкунианцам придется конкурировать с тремя клубами. Речь идет о лондонском «Челси», мюнхенской «Баварии» и каталонской «Барселоне». Его рыночная стоимость оценивается в 65 миллионов евро.

Голландец перешел в «старую синьору» летом 2019 года из амстердамского «Аякса». Де Лихт заключил с «Ювентусом» долгосрочный контракт, рассчитанный до конца июня 2024 года.