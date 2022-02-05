Кавани решил покинуть «Манчестер Юнайтед» и выбрал новый клуб

Звездный центрфорвард Эдинсон Кавани принял решение покинуть «Манчестер Юнайтед» и продолжить карьеру в чемпионате Аргентины.

Как сообщается на страницах Todofichajes, 34-летний нападающий намерен присоединиться к «Бока Хуниорс». Он может пополнить ряды аргентинского гранда на правах свободного агента, поскольку его контракт с «красными дьяволами» истекает в конце сезона.

Ранее сообщалось о возможном переезде Кавани в испанский чемпионат, однако «Эль Матадор» сделал выбор в пользу Южной Америки.

В текущем розыгрыше АПЛ Эдинсон провел десять матчей, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.