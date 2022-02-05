Тухель даст шанс Кенеди в «Челси»

Бразильский полузащитник Роберт Кенеди получит шанс в лондонском «Челси». Об этом заявил наставник команды Томас Тухель во время общения с представителями СМИ.

«Роберт все начнет с чистого листа, он это понимает. Я давно знаком с этим игроком, следил за ним, еще когда он начинал свой путь в «Челси». Кенеди производил отлично впечатление на старте карьеры. Постараемся вывести его на пик формы, но для этого потребуется время», - передает слова немецкого специалиста пресс-служба клуба.

Кенеди присоединился к «пенсионерам» в 2015 году, а уже с 2016 года постоянно уходил в аренду. Он вернулся в команду в прошлом месяце.