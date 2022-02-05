В «Лионе» подтвердили активные переговоры с Ляказеттом

Пару дней назад мы уже сообщали о том, что руководство «Лиона» желает вернуть в Францию Александра Ляказетта, который покинул клуб в 2017 году, перебравшись в «Арсенал». Активные переговоры ввиду летнего трансферного окна уже идут, подтвердил президент «ткачей» Жан-Мишель Оля.

- Ляказетт нам очень интересен. Мы в постоянном контакте, - приводит слова Оля портал Goal.

Эта активность «Лиона» вполне понятна, потому что нынешний контракт Ляказетта с «Арсеналом» истекает уже летом, и «канониры» не демонстрируют особого стремления продлевать его. В нынешнем сезоне на счету Ляказетта - три гола в шестнадцати матчах чемпионата.