​Наингголан – о Конте: «Я предпочитаю людей, которые говорят мне в лицо»

Раджа Наингголан не сработался с Антонио Конте в «Интере». Бельгийский полузащитник дал комментарий по поводу итальянского тренера, который в настоящий момент возглавляет «Тоттенхэм».

«Конте – топовый тренер, но у меня не было с ним шансов. Мы никогда не ссорились, но о необходимости уйти из «Интера» мне сказал другой человек. Я предпочитаю людей, которые говорят мне в лицо», - рассказал Наингголан в интервью La Repubblica.

В настоящий момент Раджа Наингголан выступает за бельгийский «Антверпен». В нынешнем сезоне футболист провёл 23 матча, в которых забил 3 гола и отдал 3 результативных паса.