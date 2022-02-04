​Первую награду лучшему игроку месяца в АПЛ в 2022 году завоевал де Хеа

Премьер-лига Англии объявила имя игрока, который был признан лучшим по итогам января. Награда досталась стражу ворот «Манчестер Юнайтед» Давиду де Хеа.

В прошлом месяце Давид де Хеа провёл за «Манчестер Юнайтед» четыре матча. Лишь в одном случае испанцу удалось сохранить свои ворота на замке. При этом де Хеа сделал множество ярких сэйвов, которые попали в нарезку.

Сегодня, 4 февраля, «Манчестер Юнайтед» проведёт домашний кубковый матч против «Мидлсбро». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.